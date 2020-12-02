Песков: Путин не планирует встречу с Чубайсом

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить встречу с руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом. Об этом агентству ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в среду Владимир Путин предложил занять пост главы «Роснано» первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

По сообщениям СМИ, покинувший корпорацию Чубайс может заняться работой над проектами в Арктике.

