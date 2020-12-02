Песков: Путин не планирует встречу с Чубайсом
2 декабря 202019:49
Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить встречу с руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом. Об этом агентству ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в среду Владимир Путин предложил занять пост главы «Роснано» первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.
По сообщениям СМИ, покинувший корпорацию Чубайс может заняться работой над проектами в Арктике.
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2 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru