Песков: Путин не планирует встречу с Чубайсом

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить встречу с руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом. Об этом агентству ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в среду Владимир Путин предложил занять пост главы «Роснано» первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

По сообщениям СМИ, покинувший корпорацию Чубайс может заняться работой над проектами в Арктике.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоснаноАнатолий ЧубайсДмитрий ПесковВладимир Путин
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