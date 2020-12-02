Путин предложил зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить «Роснано»

Президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову сменить Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано», передаёт ТАСС.

Ранее агентство РБК со ссылкой на собственные источники сообщало о возможном назначении Куликова.

Сергей Куликов в 1994-2000 годах служил в ВС России, после был сотрудником «Промэкспорта» и «Рособоронэкспорта». В 2008 году Куликов стал помощником главы «Ростеха» Сергея Чемезова, а через год возглавил аппарат руководителя госкорпорации. В 2013 г. Сергея Куликова назначили исполнительным директором компании, двумя годами позже — индустриальным директором радиоэлектронного комплекса «Ростеха». С 2018 года Куликов работал в качестве первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

