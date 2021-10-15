Путин призвал не торопиться с официальным признанием талибов

Торопиться с официальным признанием радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) не стоит. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Вместе с тем российский лидер отметил, что с талибами нужно взаимодействовать.

«Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами», — цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, талибы захватили власть в Афганистане на фоне противостояния с правительственными войсками при выводе войск США из страны. В августе радикалы объявили об установлении контроля над всей территорией республики, а позже создали новое правительство Афганистана.

