Песков: Путин не планирует приглашать Байдена к «нормандскому формату»

Президент России Владимир Путин не планирует предлагать американскому коллеге Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Это самодостаточный формат», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с Первым каналом.

Песков отметил, что до сих пор Германия и Франция также считали формат «нормандской четверки» самодостаточным, и необходимости в его расширении нет.

Вместе с тем представитель Кремля считает, что эффективность нормандского формата «весьма и весьма скромна». Песков объяснил это невыполнением Украиной минских соглашений.

Путин и Байден 7 декабря проведут переговоры в формате видеоконференции, напоминает RT. Президенты обсудят двусторонние отношения и актуальные темы мировой повестки, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нормандская ЧетверкаДмитрий ПесковВладимир ПутинДжо Байден
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