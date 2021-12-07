Песков: Путин не планирует приглашать Байдена к «нормандскому формату»

«Это самодостаточный формат», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с Первым каналом.

Песков отметил, что до сих пор Германия и Франция также считали формат «нормандской четверки» самодостаточным, и необходимости в его расширении нет.

Вместе с тем представитель Кремля считает, что эффективность нормандского формата «весьма и весьма скромна». Песков объяснил это невыполнением Украиной минских соглашений.

Путин и Байден 7 декабря проведут переговоры в формате видеоконференции, напоминает RT. Президенты обсудят двусторонние отношения и актуальные темы мировой повестки, пишет Ura.ru.

