Песков: Путин не планирует приглашать Байдена к «нормандскому формату»
Президент России Владимир Путин не планирует предлагать американскому коллеге Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это самодостаточный формат», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с Первым каналом.
Песков отметил, что до сих пор Германия и Франция также считали формат «нормандской четверки» самодостаточным, и необходимости в его расширении нет.
Вместе с тем представитель Кремля считает, что эффективность нормандского формата «весьма и весьма скромна». Песков объяснил это невыполнением Украиной минских соглашений.
Путин и Байден 7 декабря проведут переговоры в формате видеоконференции, напоминает RT. Президенты обсудят двусторонние отношения и актуальные темы мировой повестки, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- Кинотеатры бойкотируют новые «Ёлки»
- «Неравный матч»: Трамп оценил предстоящие переговоры Путина и Байдена
- На Москву обрушился мощнейший за 70 лет снегопад
- Песков: Путин не планирует приглашать Байдена к «нормандскому формату»
- В бундестаге отвергли использование «Северного потока — 2» для давления на Россию
- Госкомиссия разрешила полет японских космических туристов на российском «Союзе»
- Глава ЦРУ: Россия может быть готова к риску по Украине
- Прибывающие в Мекку паломники должны будут пройти карантин
- СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Оренбургской области
- СМИ: ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому порту Латакия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru