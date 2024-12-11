Песков: Путин не планирует контактов с лидерами Ирана и Турции по Сирии
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактировать с лидерами Турции и Ирана по вопросу Сирии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, по данной тематике уже общались российские, турецкие и иранские министры.
«О контактах на высшем уровне сейчас речи не идет», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Песков заявил, что в планах Владимира Путина пока нет разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru