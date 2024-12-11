Песков: Путин не планирует контактов с лидерами Ирана и Турции по Сирии

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактировать с лидерами Турции и Ирана по вопросу Сирии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, по данной тематике уже общались российские, турецкие и иранские министры.

«О контактах на высшем уровне сейчас речи не идет», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что в планах Владимира Путина пока нет разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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