Песков: Путин не планирует давать интервью американскому блогеру Фридману
Российский лидер Владимир Путин не планирует давать интервью блогеру из США Лексу Фридману. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Таких планов нет и не было пока», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
При этом ранее Песков не исключил, что глава государства может дать такое интервью, однако это не является вопросом ближайшей перспективы.
Ранее Фридман взял интервью у украинского лидера Владимира Зеленского, после чего заявил о желании пообщаться с Путиным с целью внести «малый вклад в продвижение мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru