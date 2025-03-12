Песков: Путин не планирует давать интервью американскому блогеру Фридману

Российский лидер Владимир Путин не планирует давать интервью блогеру из США Лексу Фридману. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Блогер Фридман оказался рядом с местом атаки дронов ВСУ в Москве

«Таких планов нет и не было пока», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

При этом ранее Песков не исключил, что глава государства может дать такое интервью, однако это не является вопросом ближайшей перспективы.

Ранее Фридман взял интервью у украинского лидера Владимира Зеленского, после чего заявил о желании пообщаться с Путиным с целью внести «малый вклад в продвижение мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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