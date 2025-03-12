Песков: Путин не планирует давать интервью американскому блогеру Фридману

«Таких планов нет и не было пока», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

При этом ранее Песков не исключил, что глава государства может дать такое интервью, однако это не является вопросом ближайшей перспективы.

Ранее Фридман взял интервью у украинского лидера Владимира Зеленского, после чего заявил о желании пообщаться с Путиным с целью внести «малый вклад в продвижение мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

