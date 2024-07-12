Песков: Путин не передавал через Орбана посланий для Трампа
Президент РФ Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана каких-либо посланий экс-главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что речь идёт как о письменных, так и устных посланиях.
«Никаких писем и посланий - ни письменных, ни устных - не передавал», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Орбан не передавал Путину каких-либо посланий от президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru