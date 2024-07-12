Песков: Путин не передавал через Орбана посланий для Трампа

Президент РФ Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана каких-либо посланий экс-главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Орбан встретился с Трампом в США

Он уточнил, что речь идёт как о письменных, так и устных посланиях.

«Никаких писем и посланий - ни письменных, ни устных - не передавал», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Орбан не передавал Путину каких-либо посланий от президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВенгрияДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин

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