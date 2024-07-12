Песков: Путин не передавал через Орбана посланий для Трампа

Он уточнил, что речь идёт как о письменных, так и устных посланиях.

«Никаких писем и посланий - ни письменных, ни устных - не передавал», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Орбан не передавал Путину каких-либо посланий от президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

