Орбан встретился с Трампом в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря главы венгерского правительства.

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Политики встретились в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Представитель Орбана указал, что визит стал очередной «остановкой» мирной миссии премьера по Украине. Венгерский политик и бывший президент США провели дискуссию о «возможностях мира».

В соцсети Х Орбан написал, что обсудил с Трампом способы достичь мира, и американский политик «решит эту проблему».

Ранее Виктор Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем провел переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным, а позже встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином, пишет Ura.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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