Орбан встретился с Трампом в США

Политики встретились в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Представитель Орбана указал, что визит стал очередной «остановкой» мирной миссии премьера по Украине. Венгерский политик и бывший президент США провели дискуссию о «возможностях мира».

В соцсети Х Орбан написал, что обсудил с Трампом способы достичь мира, и американский политик «решит эту проблему».

Ранее Виктор Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем провел переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным, а позже встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином, пишет Ura.ru.

