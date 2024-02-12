Песков: Путин не будет поздравлять избранного президента Финляндии Стубба

Песков напомнил, что в настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам, она полностью присоединилась к санкциям, а заявления нового президента также носят «весьма недружественный характер».

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов с 51,6% голосов. Политик является сторонником сохранения жесткого курса в отношении Москвы. Он заявлял, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с российскими властями, пока не прекратится конфликт на Украине. Он также призывал активизировать поддержку Киева, передает «Радиоточка НСН».

