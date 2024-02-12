Песков: Путин не будет поздравлять избранного президента Финляндии Стубба
Российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять избранного президента Финляндии Александра Стубба, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Москва надеется, что избранный президент будет соблюдать баланс в российско-финляндских отношениях.
Песков напомнил, что в настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам, она полностью присоединилась к санкциям, а заявления нового президента также носят «весьма недружественный характер».
Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов с 51,6% голосов. Политик является сторонником сохранения жесткого курса в отношении Москвы. Он заявлял, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с российскими властями, пока не прекратится конфликт на Украине. Он также призывал активизировать поддержку Киева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru