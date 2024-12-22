Песков: Путин на новогодние праздники будет работать
22 декабря 202409:33
Российский лидер Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По его словам, у главы государства «определенные планы уже есть», он «может запланировать все что угодно».
«Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно», — отметил официальный представитель Кремля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru