Песков: Путин кратко переговорил с президентом Пакистана

Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с главой Пакистана Асифом Али Зардари. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, президенты обменялись взаимными приглашениями посетить РФ и Пакистан с официальными визитами.

«Подтвердили намерение двух стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях... политическую заинтересованность», — указал Песков.

Владимир Путин находится с рабочим визитом в Ашхабаде. Политик выступил на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПакистанВладимир Путин

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