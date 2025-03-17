Песков: Путин и Трамп сами установят сроки личной встречи

Сроки личной встречи президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп установят самостоятельно. Об этом в эфире «Первого канала» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, если главы государств примут решение о встрече, что готовить её будут в те сроки, которые они установят.

«Пока невозможно говорить о сроках, потому что нет никаких наметок», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что главным в телефонном разговоре Путина и Трампа, который запланирован на 18 марта, станет «вопрос украинского урегулирования», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
ТЕГИ:ВстречаПереговорыВладимир ПутинДональд Трамп

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