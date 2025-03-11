Песков опроверг заявления о неприемлемых требованиях России по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления западных чиновников о том, что Россия якобы намеренно выдвинула неприемлемые требования по урегулированию на Украине.

Минфин США заявил, что может ввести санкции против РФ ради мирных переговоров

Отвечая на соответствующий вопрос агентства Bloomberg, он указал, что подобные высказывания «не соответствуют действительности».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неприемлемыми требования Москвы о демилитаризации и нейтральном статусе Киева для заключения мира, сообщает RT.

По его словам, подобные условия неприемлемы не только для украинцев, но и для Европы.

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Фото: РИА Новости
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