Песков опроверг заявления о неприемлемых требованиях России по Украине

Отвечая на соответствующий вопрос агентства Bloomberg, он указал, что подобные высказывания «не соответствуют действительности».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неприемлемыми требования Москвы о демилитаризации и нейтральном статусе Киева для заключения мира, сообщает RT.

По его словам, подобные условия неприемлемы не только для украинцев, но и для Европы.

