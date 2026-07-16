Лавров подвел итоги 25-летних партнерских отношений России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров разместил в издании «Коммерсантъ» статью, посвященную 25-летию со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, партнерские отношения двух великих держав — образец межгосударственного общения, основанного на обоюдной выгоде и равенстве. «Это наглядно подтверждает простую истину: объединяющие нас традиции дружбы и добрососедства имеют непреходящую ценность, лишены каких бы то ни было конъюнктурных расчетов, продиктованы широкой общностью национальных интересов двух стран и народов», — подчеркнул Лавров.

«Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз и уже три года подряд существенно превышает $200 млрд», — добавил министр, указав на то, что расчеты почти полностью переведены на национальные валюты.

Лавров также заявил, что Москва и Пекин активно сотрудничают в энергетической сфере, гуманитарные связи вышли на принципиально новые рубежи, а транспортная взаимосвязанность поступательно укрепляется.

Значительно крепче стала и внешнеполитическая координация между Россией и Китаем. Особенно Лавров отметил позицию КНР относительно Украины. Он поблагодарил руководство Китая за конструктивный и взвешенный подход.

«Подытоживая, можно смело констатировать, что российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве успешно выдержал проверку временем. Оставаясь незыблемым фундаментом двусторонних отношений, он в полной мере отвечает коренным интересам наших стран на историческую перспективу», — заключил Лавров.

