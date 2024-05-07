Пашинян заявил о множестве накопившихся проблем между Арменией и Россией

Между Арменией и Россией есть множество накопившихся проблем, считает премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

Путин 8 мая проведет двустороннюю встречу с Пашиняном

Как отметил Пашинян, часть из этих проблем озвучили для «устранения негативных нюансов, исходя из контекста дружественных отношений» Еревана и Москвы.

«Проблемы есть, и в Ереване нацелены на их решение», — заключил политик.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Стоп-кадр с видео
ТЕГИ:РоссияНикол ПашинянАрмения

Горячие новости

Все новости

партнеры