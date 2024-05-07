Пашинян заявил о множестве накопившихся проблем между Арменией и Россией
7 мая 202412:53
Между Арменией и Россией есть множество накопившихся проблем, считает премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.
Как отметил Пашинян, часть из этих проблем озвучили для «устранения негативных нюансов, исходя из контекста дружественных отношений» Еревана и Москвы.
«Проблемы есть, и в Ереване нацелены на их решение», — заключил политик.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru