Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным «бюрократические торможения»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным бюрократические вопросы, тормозящие сотрудничество двух стран. Об этом глава республики заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

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«Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике – и в Беларуси, и в России, – преодолимы, мы стараемся их преодолевать. Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим, это касается… в целом нашего сотрудничества с Россией», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Президент Белоруссии отметил, что встретится с Путиным и обсудит эти моменты «в ближайшее время».

Лукашенко добавил, что Белоруссия и Россия смогут значительно продвинуться вперед в плане импортозамещения, «если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности».

Ранее Москва и Минск подписали соглашение о выделении Белоруссии кредита в размере 105 млрд рублей на импортозамещение, напоминает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинАлександр Лукашенко
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