Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным «бюрократические торможения»

«Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике – и в Беларуси, и в России, – преодолимы, мы стараемся их преодолевать. Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим, это касается… в целом нашего сотрудничества с Россией», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Президент Белоруссии отметил, что встретится с Путиным и обсудит эти моменты «в ближайшее время».

Лукашенко добавил, что Белоруссия и Россия смогут значительно продвинуться вперед в плане импортозамещения, «если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности».

Ранее Москва и Минск подписали соглашение о выделении Белоруссии кредита в размере 105 млрд рублей на импортозамещение, напоминает RT.

