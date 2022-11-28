Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным «бюрократические торможения»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным бюрократические вопросы, тормозящие сотрудничество двух стран. Об этом глава республики заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
«Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике – и в Беларуси, и в России, – преодолимы, мы стараемся их преодолевать. Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим, это касается… в целом нашего сотрудничества с Россией», — цитирует Лукашенко РИА Новости.
Президент Белоруссии отметил, что встретится с Путиным и обсудит эти моменты «в ближайшее время».
Лукашенко добавил, что Белоруссия и Россия смогут значительно продвинуться вперед в плане импортозамещения, «если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности».
Ранее Москва и Минск подписали соглашение о выделении Белоруссии кредита в размере 105 млрд рублей на импортозамещение, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 048 / сут.
Умерли
392 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 262 / сут.
- Песков: Высокий рейтинг Путина говорит о том, что он отвечает чаяниям людей
- Полностью российские автомобили начнут выпускать на «Москвиче» в 2025 году
- Песков опроверг сообщения о планах России покинуть Энергодар и ЗАЭС
- Депутат Госдумы Гурулев допустил начало спецоперации в Польше
- Новое итальянское правительство продолжит политику отказа от российского газа
- Посол Польши при НАТО назвал причины замедления поставок оружия Украине
- МИД Китая выразил протест США из-за давления на китайские компании
- В Крыму призвали продолжить удары по инфраструктуре Украины
- Глава Евросовета посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином
- Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным «бюрократические торможения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru