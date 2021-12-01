Песков: Путин и Лукашенко пока не смогут встретиться в Крыму

По его словам, сейчас не самое лучшее время для подобных поездок, однако встреча рано или поздно состоится.

«Погода из ряда вон. Различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым», – заключил представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым и его визит на полуостров будет означать признание республики частью России, сообщает RT.

