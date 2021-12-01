Песков: Путин и Лукашенко пока не смогут встретиться в Крыму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко смогут встретиться в Крыму в «подходящий момент», сообщает «Интерфакс».
По его словам, сейчас не самое лучшее время для подобных поездок, однако встреча рано или поздно состоится.
«Погода из ряда вон. Различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым», – заключил представитель Кремля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым и его визит на полуостров будет означать признание республики частью России, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Клишас: Пункт об освобождении военных от QR-кодов должен быть учтен
- Фрагмент ракеты США приблизится к МКС
- Старая авиационная бомба взорвалась в Мюнхене
- Песков: Путин и Лукашенко пока не смогут встретиться в Крыму
- Россиянина посадили на 22 года за убийство кондуктора
- Мэрия Москвы опровергла предоставление чиновником фейкового COVID-сертификата
- СК проверит информацию о продаже квартиры многодетной россиянки за долги
- Эксперты назвали тройку самых популярных товаров для «Умного дома» в 2021 году
- Две тысячи человек могли заразиться омикрон-штаммом на концерте в Дании
- СМИ: покинувшего Россию рэпера Элджея заметили в миграционном центре Кипра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru