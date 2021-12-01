Песков: Путин и Лукашенко пока не смогут встретиться в Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко смогут встретиться в Крыму в «подходящий момент», сообщает «Интерфакс».

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По его словам, сейчас не самое лучшее время для подобных поездок, однако встреча рано или поздно состоится.

«Погода из ряда вон. Различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым», – заключил представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым и его визит на полуостров будет означать признание республики частью России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КрымВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
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