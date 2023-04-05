Песков: Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения и враждебное окружение

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят двусторонние отношения в преддверии заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«У нас общая пошаговая программа действий, у нас союзные программы», - пояснил представитель Кремля.

Лукашенко прибудет 5 апреля в Москву с рабочим визитом

Кроме того, по его словам, главы двух стран рассмотрят также вопросы безопасности в контексте враждебного окружения.

Песков добавил, что могут затронуть и предложение Лукашенко об объявлении перемирия на Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыЛукашенкоПутинПесков

Горячие новости

Все новости

партнеры