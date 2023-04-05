Песков: Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения и враждебное окружение
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят двусторонние отношения в преддверии заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«У нас общая пошаговая программа действий, у нас союзные программы», - пояснил представитель Кремля.
Кроме того, по его словам, главы двух стран рассмотрят также вопросы безопасности в контексте враждебного окружения.
Песков добавил, что могут затронуть и предложение Лукашенко об объявлении перемирия на Украине.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru