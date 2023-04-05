Песков: Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения и враждебное окружение

Кроме того, по его словам, главы двух стран рассмотрят также вопросы безопасности в контексте враждебного окружения.

Песков добавил, что могут затронуть и предложение Лукашенко об объявлении перемирия на Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

