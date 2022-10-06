Патриарх Кирилл призвал верующих два дня молиться за здравие президента России

Накануне 70-летия Владимира Путина Патриарх Русской православной церкви Кирилл предложил духовенству и верующим молиться о здравии президента РФ в течение двух дней. Как сообщает пресс-служба РПЦ, предстоятель подписал соответствующий циркуляр и управделами патриарха разослало его в региональные епархии.

Как уточнили в пресс-службе, молиться о здоровье Путина Кирилл предлагает 7 октября, в день его рождения, а также 8 октября – в день памяти преподобного Сергия Радонежского.

Также пресс-служба РПЦ распространила тексты двух молитв.