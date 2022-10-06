Патриарх Кирилл призвал верующих два дня молиться за здравие президента России

Накануне 70-летия Владимира Путина Патриарх Русской православной церкви Кирилл предложил духовенству и верующим молиться о здравии президента РФ в течение двух дней. Как сообщает пресс-служба РПЦ, предстоятель подписал соответствующий циркуляр и управделами патриарха разослало его в региональные епархии.

Как уточнили в пресс-службе, молиться о здоровье Путина Кирилл предлагает 7 октября, в день его рождения, а также 8 октября – в день памяти преподобного Сергия Радонежского.

Также пресс-служба РПЦ распространила тексты двух молитв.

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Первая начинается словами - «Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему о Главе Государства Российского Владимире Владимировиче...», а вторая – «Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение, подаждь Господи ныне чествуемому Главе Государства Российского...»

Ранее Патриарх Кирилл призвал к «духовной мобилизации», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РПЦПрезидент РФВладимир ПутинПатриарх Кирилл
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