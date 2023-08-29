Habertürk: Эрдоган и Путин встретятся в Сочи 4 сентября
Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина пройдут в Сочи 4 сентября. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
«При ситуации, когда господин Путин не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент», — отмечает СМИ.
По данным телеканала, Эрдоган прибудет в Сочи 4 сентября.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана состоится скоро, пишет Ura.ru. Представитель Кремля указал, что у сторон есть договоренности по датам объявления, отмечает RT. Как сообщали СМИ, турецкий президент посетит РФ до саммита Группы двадцати, который пройдет 9-10 сентября в Индии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украина осудила речь Папы Римского о великой России
- СМИ: Необходимые для ВСУ швейцарские танки Leopard ржавеют в Италии
- Habertürk: Эрдоган и Путин встретятся в Сочи 4 сентября
- Новая книга Виктора Пелевина появится в продаже в этом году
- Экс-глава Минфина Задорнов заявил, что рубль ослаб из-за «зависшей» рупии
- ФСБ задержала собиравшегося совершить теракт жителя Калужской области
- Марочко: Украина направила комиссию для проверки ВСУ в Харьковскую область
- В правила перевозок добавили список документов для покупки билета на поезд
- Спрос на услугу «Муж на час» вырос на 64%
- В Польше призвали Байдена построить элеваторы вдоль границы Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru