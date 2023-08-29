Habertürk: Эрдоган и Путин встретятся в Сочи 4 сентября

«При ситуации, когда господин Путин не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент», — отмечает СМИ.

По данным телеканала, Эрдоган прибудет в Сочи 4 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана состоится скоро, пишет Ura.ru. Представитель Кремля указал, что у сторон есть договоренности по датам объявления, отмечает RT. Как сообщали СМИ, турецкий президент посетит РФ до саммита Группы двадцати, который пройдет 9-10 сентября в Индии.

