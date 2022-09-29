Песков: Путин и Эрдоган по телефону обсудят события на Украине

В пресс-службе Эрдогана сообщили, что президенты России и Турции проведут беседу о прошедших референдумах на подконтрольных российским военным территориях Украины, а также в ДНР и ЛНР. По словам турецкого лидера, они создают проблемы, которые можно разрешить только дипломатическим путем.

По данным агентства Anadolu, об этом разговоре попросил Эрдогана президент Украины Зеленский.

Ранее стало известно, что Эрдоган намерен 29 сентября обсудить с Путиным ситуацию на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

