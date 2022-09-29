Песков: Путин и Эрдоган по телефону обсудят события на Украине

В Кремле идёт подготовка к предстоящему телефонному разговору лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Коммерсант».

По его словам, главы двух стран обсудят последние события на Украине.

Турция не признает проводимые на Украине референдумы

В пресс-службе Эрдогана сообщили, что президенты России и Турции проведут беседу о прошедших референдумах на подконтрольных российским военным территориях Украины, а также в ДНР и ЛНР. По словам турецкого лидера, они создают проблемы, которые можно разрешить только дипломатическим путем.

По данным агентства Anadolu, об этом разговоре попросил Эрдогана президент Украины Зеленский.

Ранее стало известно, что Эрдоган намерен 29 сентября обсудить с Путиным ситуацию на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаПутинЭрдоганПесков
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