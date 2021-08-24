Песков: Путин и Байден обсуждали вывод войск США из Афганистана
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на переговорах касались темы вывода американских войск из Афганистана до случившегося в стране коллапса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, нюансы переговоров на данную тему не принято транслировать в публичную плоскость.
Ранее западные СМИ писали о том, что Президент России Владимир Путин во время встречи с американским коллегой в Женеве выступил против того, чтобы военнослужащие США играли какую-либо роль в Средней Азии.
Представитель Кремля отметил, что не любая информация, публикуемая в СМИ, должна быть прокомментирована в Кремле.
Согласованы кандидатуры 7 из 12 членов совета, который будет руководить Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
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