Песков: Путин готов встретиться с Зеленским
4 августа 202513:18
Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лиером Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что для такой встречи необходима подготовка, которая пока не сделана.
«Сам президент не исключает проведение такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая работа», - заключил представитель Кремля.
Ранее Путин заявил, что РФ готова ждать, когда Украина будет готова к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru