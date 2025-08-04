Песков: Путин готов встретиться с Зеленским

Он отметил, что для такой встречи необходима подготовка, которая пока не сделана.

«Сам президент не исключает проведение такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая работа», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что РФ готова ждать, когда Украина будет готова к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».