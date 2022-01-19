Песков прокомментировали приглашение Путина и Зеленского в Турцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия любых государств по урегулированию ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

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Комментируя приглашение президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию он отметил, что основные разногласия сторон связаны с нежеланием Киева выполнять Минские соглашения.

«Если наши турецкие партнёры смогут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей, то это можно будет только приветствовать», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в приехать в республику для обсуждения разногласий, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыТурцияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
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