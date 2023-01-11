Песков прокомментировал запрет на Украине фильма «Чебурашка»

«Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут объяснить то, что на Украине увидели «оккупантов» в фильме «Чебурашка» и запретили его к просмотру.

Ранее семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю проката в России. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), с учетом предпродаж фильм собрал 3 082 245 827 рублей за 10 дней проката, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

