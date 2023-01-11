Песков прокомментировал запрет на Украине фильма «Чебурашка»

Запрет на просмотр отечественного фильма «Чебурашка» на территории Украины может объяснить только сам Киев, украинским родителям надо объяснять это своим детям. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Чебурашка» собрал рекордные 600 млн за два дня года

«Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут объяснить то, что на Украине увидели «оккупантов» в фильме «Чебурашка» и запретили его к просмотру.

Ранее семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю проката в России. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), с учетом предпродаж фильм собрал 3 082 245 827 рублей за 10 дней проката, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияУкраинаДмитрий Песков
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