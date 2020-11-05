Песков прокомментировал закон о неприкосновенности экс-президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о пожизненных гарантиях и неприкосновенности для бывших президентов «не является новацией», сообщает RT.
Представитель Кремля напомнил, что подобная практика «достаточно оправдана» и «имеет место во многих странах мира».
«Это не является новацией с точки зрения международной практики», - добавил Песков.
В четверг глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников вносят в Госдуму законопроект, по которому экс-президент получает неприкосновенность независимо от периода исполнения им президентских полномочий.
Поправки предусматривают лишение неприкосновенности в случае обвинений в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, которые выдвигаются Госдумой и подтверждаются заключениями Верховного и Конституционного судов. Эти обвинения являются основанием для принятия Советом Федерации решения о снятии неприкосновенности с экс-главы государства.
Кроме того, в законопроекте говорится, что бывшего президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, он не может быть арестован или подвергнут обыску, личному досмотру или допросу.
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