Песков прокомментировал выход России из Совета Европы

По его словам, за более подробными разъяснениями следует обращаться в МИД РФ.

«Всё-таки не моя работа - комментировать заявления МИД России, согласитесь... Но, естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в российском министерстве иностранных дел заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада, сообщает RT.