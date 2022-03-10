Песков прокомментировал выход России из Совета Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход России из Совете Европы подразумевает прекращение работы во всех профильных институтах организации, сообщает ТАСС.

Россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ после выхода страны из Совета Европы

По его словам, за более подробными разъяснениями следует обращаться в МИД РФ.

«Всё-таки не моя работа - комментировать заявления МИД России, согласитесь... Но, естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в российском министерстве иностранных дел заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет ЕвропыРоссияДмитрий Песков
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