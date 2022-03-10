Песков прокомментировал выход России из Совета Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход России из Совете Европы подразумевает прекращение работы во всех профильных институтах организации, сообщает ТАСС.
По его словам, за более подробными разъяснениями следует обращаться в МИД РФ.
«Всё-таки не моя работа - комментировать заявления МИД России, согласитесь... Но, естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в российском министерстве иностранных дел заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада, сообщает RT.
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