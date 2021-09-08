Песков прокомментировал сообщения о причастности США к операции против российских наемников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии следов причастности США к операции спецслужб Украины, которые пытались через Белоруссию заманить к себе российских наемников. Об этом сообщает РИА Новости.
В то же время представитель Кремля предпочел не вдаваться в конкретику.
Ранее CNN со ссылкой на экс-сотрудников украинских спецслужб сообщил, что США финансировали операцию Киева против 33 россиян, задержанных спецслужбами Белоруссии в июле 2020 года. Также Вашингтон предоставлял техническую помощь и консультацию со стороны ЦРУ. По данным телеканала, украинские спецслужбы создали подставную частную военную компанию и вербовали российских наемников якобы для работы в Венесуэле, намереваясь переправить их в Киев и судить. Однако операция не удалась из-за вмешательства Минска.
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