Песков прокомментировал сообщения о причастности США к операции против российских наемников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии следов причастности США к операции спецслужб Украины, которые пытались через Белоруссию заманить к себе российских наемников. Об этом сообщает РИА Новости.

CNN: США помогли Украине в задержании 33 российских наемников

В то же время представитель Кремля предпочел не вдаваться в конкретику.

Ранее CNN со ссылкой на экс-сотрудников украинских спецслужб сообщил, что США финансировали операцию Киева против 33 россиян, задержанных спецслужбами Белоруссии в июле 2020 года. Также Вашингтон предоставлял техническую помощь и консультацию со стороны ЦРУ. По данным телеканала, украинские спецслужбы создали подставную частную военную компанию и вербовали российских наемников якобы для работы в Венесуэле, намереваясь переправить их в Киев и судить. Однако операция не удалась из-за вмешательства Минска.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецслужбыЧВКУкраинаСШАДмитрий Песков
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