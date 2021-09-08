CNN: США помогли Украине в задержании 33 российских наемников

Спецслужбы Украины создали подставную частную военную компанию, чтобы получать информацию о российских наемниках, пишет CNN со ссылкой на экс-сотрудников киевских спецслужб.

По их данным, операция против 33 россиян, задержанных спецслужбами Белорусси в июле 2020 года, была частью кампании. При этом, согласно плану, россиян хотели задержать на территории Украины, однако помешали закрытие из-за пандемии коронавируса границы.

Украинские спецслужбы сообщили россиянам, что они вылетают из России в Турцию, а оттуда — в Венесуэлу. Из-за закрытия границ наемники были направлены в санаторий «Белорусочка» под Минском.

Операция финансировалась Вашингтоном. США предоставляли техническую помощь и консультацию со стороны ЦРУ.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что еще 2018 году он инициировал спецоперацию, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года.

