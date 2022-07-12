Песков прокомментировал слова Валенсы о сокращении населения РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова экс-президента Польши Леха Валенсы о том, что население России следует сократить до 50 млн человек, не способны повлиять на суверенитет РФ, сообщает ТАСС.
«Нет, не способны», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Валенса заявил, что нужно либо изменить политический строй России, либо сократить её население до 50 млн человек, пишут «Известия». По его мнению, безопасности в мире можно достичь только путём «расчленения» РФ.
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