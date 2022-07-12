Песков прокомментировал слова Валенсы о сокращении населения РФ

Москвичам рекомендовали снова носить маски в помещениях У безработных москвичей появится возможность получать начисления на карту «Мир» В Москве освободилось 12% торговых площадей после ухода зарубежных брендов Образовательный онлайн-проект для художников запустят в этом году в Москве Городские службы столицы работают в усиленном режиме в связи с непогодой