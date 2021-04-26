Песков прокомментировал слова Юмашева о ситуации в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова советника президента на общественных началах Валентина Юмашева о ситуации в Белоруссии не имеют никакого отношения к официальной позиции России, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля также добавил, что эти высказывания не имеют ничего общего с мнением главы государства Владимира Путина, сообщает Ura.ru.
Ранее в интервью изданию Forbes Юмашев заяваил, что выборы в Белоруссии закончились после 1994 года, когда президентом впервые был избран Александр Лукашенко. По его словам, через 26 лет «народ озверел и вышел на улицы».
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.
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