Песков прокомментировал слова Лукашенко о финансировании оппозиции из России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о документе, в котором, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, говорится о финансировании российским бизнесом белорусской оппозиции, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Кремле не знают содержание документа, поэтому сначала нужно его получить и ознакомиться, а пока «рано что-либо говорить», - сказал Песков
«Мне об этом ничего неизвестно и, когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнёры и друзья», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Лукашенко заявил, что подготовил для президента России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами, в том числе теми, «которые бывают на приёмах у российского лидера», сообщает RT.
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