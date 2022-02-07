Песков прокомментировал слова Лукашенко о финансировании оппозиции из России

По его словам, в Кремле не знают содержание документа, поэтому сначала нужно его получить и ознакомиться, а пока «рано что-либо говорить», - сказал Песков«Мне об этом ничего неизвестно и, когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнёры и друзья», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Лукашенко заявил, что подготовил для президента России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами, в том числе теми, «которые бывают на приёмах у российского лидера», сообщает RT.