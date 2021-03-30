Песков прокомментировал рост напряженности в Донбассе
Кремль надеется, что рост напряженности в Донбассе не перерастет в боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».
«Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет», — поделился Песков.
Также пресс-секретарь отметил, что Москва совместно с коллегами из Берлина и Парижа пытается найти выход из кризиса на востоке Украины, сообщает Ura.ru. При этом, по словам Пескова, диалог с Киевом весьма сложен.
По мнению представителя Кремля, во время президентства украинского лидера Владимира Зеленского «не удалось продвинуться ни на йоту» в реализации Минских соглашений и последующих договоренностей по урегулированию в Донбассе.
Кроме того, пресс-секретарь российского лидера рассказал, что украинские власти неоднократно оценивали Минские договоренности как невыполнимые. При этом достижение новых соглашений невозможно, поскольку Киев отказывается от контактов с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Невозможно говорить о планах урегулирования без учета мнения республик. Абсолютно невозможно», — добавил Песков.
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