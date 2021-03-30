Песков прокомментировал рост напряженности в Донбассе

«Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет», — поделился Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что Москва совместно с коллегами из Берлина и Парижа пытается найти выход из кризиса на востоке Украины, сообщает Ura.ru. При этом, по словам Пескова, диалог с Киевом весьма сложен.

По мнению представителя Кремля, во время президентства украинского лидера Владимира Зеленского «не удалось продвинуться ни на йоту» в реализации Минских соглашений и последующих договоренностей по урегулированию в Донбассе.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера рассказал, что украинские власти неоднократно оценивали Минские договоренности как невыполнимые. При этом достижение новых соглашений невозможно, поскольку Киев отказывается от контактов с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Невозможно говорить о планах урегулирования без учета мнения республик. Абсолютно невозможно», — добавил Песков.

