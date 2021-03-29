Песков: в Москве серьёзно обеспокоены эскалацией напряженности в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные переговоры глав России, ФРГ и Франции готовятся не как мероприятие в формате «нормандской четверки», сообщает ТАСС.
По его словам, в Москве серьёзно обеспокоены эскалацией напряженности в Донбассе и Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель могут затронуть эту тему, однако она не будет единственной.
Представитель Кремля отметил, что согласование видеоконференции продолжается.
«Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги, мы проинформируем», - добавил Песков.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, украинцам следует отказаться от использования термина «Донбасс», так как его якобы «навязывает» Россия и в украинских нормативно-правовых документах такого названия региона нет, сообщает RT.
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