Песков: в Москве серьёзно обеспокоены эскалацией напряженности в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные переговоры глав России, ФРГ и Франции готовятся не как мероприятие в формате «нормандской четверки», сообщает ТАСС.

По его словам, в Москве серьёзно обеспокоены эскалацией напряженности в Донбассе и Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель могут затронуть эту тему, однако она не будет единственной.

Представитель Кремля отметил, что согласование видеоконференции продолжается.

«Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги, мы проинформируем», - добавил Песков.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, украинцам следует отказаться от использования термина «Донбасс», так как его якобы «навязывает» Россия и в украинских нормативно-правовых документах такого названия региона нет, сообщает RT.

