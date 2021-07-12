Песков прокомментировал продление санкций Евросоюза против России

Ранее Совет ЕС принял решение продлить еще на полгода санкции против конкретных секторов российской экономики, отмечает телеканал «360».

«Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях», — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что страны Европы не поддержали инициативу Берлина и Парижа о проведении совместного саммита с РФ, пишет Газета.ру. По словам Пескова, в ЕС «существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношений с Российской Федерацией».

