Песков прокомментировал продление санкций Евросоюза против России

Продление санкций Евросоюза в отношении России не открывает перспектив для нормализации отношений Москвы и Брюсселя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Санкции ЕС в отношении России продлены на полгода

Ранее Совет ЕС принял решение продлить еще на полгода санкции против конкретных секторов российской экономики, отмечает телеканал «360».

«Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях», — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что страны Европы не поддержали инициативу Берлина и Парижа о проведении совместного саммита с РФ, пишет Газета.ру. По словам Пескова, в ЕС «существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношений с Российской Федерацией».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры