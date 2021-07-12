Санкции ЕС в отношении России продлены на полгода
Совет Европейского союза продлил секторальные экономические санкции в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление.
Санкции продлены до 31 января 2022 года, уточняет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза могут 12 июля принять без обсуждения формальное решение о продлении антироссийских санкций, принятых в связи с ситуацией на Украине.
Эти санкции были введены Евросоюзом в отношении России 31 июля 2014 года. Изначально их срок составлял год, однако с тех пор они постоянно продлеваются на полгода. Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов в России.
В конце июня лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе отклонили предложение Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Против данной инициативы выступили около десяти стран, в том числе Литва и Польша.
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