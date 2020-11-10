Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прекращение войны в Карабахе «победой народов двух стран, и Азербайджана, и Армении». Об этом сообщает РИА Новости.



Представитель Кремля напомнил, что для контроля ситуации в зону конфликта вводят российских миротворцев, которые «будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий».