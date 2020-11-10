Песков назвал прекращение войны в Карабахе «победой народов двух стран»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прекращение войны в Карабахе «победой народов двух стран, и Азербайджана, и Армении». Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что для контроля ситуации в зону конфликта вводят российских миротворцев, которые «будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий».

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Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Боевые действия продолжались, несмотря на промежуточные соглашения о перемирии.

Главы России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября. Стороны должны остаться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Для контроля ситуации в зону конфликта на пять будут введены российские миротворческие силы.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковНагорный КарабахАзербайджанАрмения
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