Песков назвал прекращение войны в Карабахе «победой народов двух стран»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прекращение войны в Карабахе «победой народов двух стран, и Азербайджана, и Армении». Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля напомнил, что для контроля ситуации в зону конфликта вводят российских миротворцев, которые «будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий».
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Боевые действия продолжались, несмотря на промежуточные соглашения о перемирии.
Главы России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября. Стороны должны остаться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Для контроля ситуации в зону конфликта на пять будут введены российские миротворческие силы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru