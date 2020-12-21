Песков прокомментировал предложение Дерипаски по санкциям

По словам Пескова, однозначно можно сказать о том, что «вот эти рестрикции» - разновидность гибридной войны и они легитимизированы с точки зрения международного права.

Между тем, США обвиняют Россию в кибератаках. Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков рассказал телеканалу «360», что теперь от американцев можно ждать чего угодно: от ответных кибератак до новых санкций.

