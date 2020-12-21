Песков прокомментировал предложение Дерипаски по санкциям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции действительно можно назвать разновидностью гибридной войны. Об этом он заявил в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов о том, как Кремль относится к предложению бизнесмена Олега Дерипаски о приравнивании людей, призывающих к введению санкций, к изменникам Родины.

Дерипаска призвал ввести уголовную ответственность за «провоцирование санкций»

По словам Пескова, однозначно можно сказать о том, что «вот эти рестрикции» - разновидность гибридной войны и они легитимизированы с точки зрения международного права.

Между тем, США обвиняют Россию в кибератаках. Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков рассказал телеканалу «360», что теперь от американцев можно ждать чего угодно: от ответных кибератак до новых санкций.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СанкцииОлег ДерипаскаДмитрий Песков
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