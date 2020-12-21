Дерипаска призвал ввести уголовную ответственность за «провоцирование санкций»

Предприниматель Олег Дерипаска с своем Telegram призвал приравнять “провоцирование санкций” к измене родине. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники передали США информацию о вероятном нарушении компанией UC Rusal режима снятия санкций.

Предприниматель в своем посте назвал санкции орудием «современной гибридной войны». Он добавил, что такие инструменты ведения внешней политики «ничем не лучше» бомбардировок городов или прямых атак на пограничные рубежи.

Дерипаска сделал вывод, что опасность «провоцирования санкций» должна быть сопоставима измене Родине и призвал «поправить УК РФ в этой части».