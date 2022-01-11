На Украине испугались переговоров России и США по гарантиям безопасности

«В истории международных отношений обсуждение стратегической стабильности означает то, что стороны закрепляют сферы влияния. А это — опасно для Украины», — написал эксперт в свое статье для издания «Главред».

Кулик отмечает, что на подобных переговорах ставят вопрос о зонах с исключительными интересами сторон и с пересечением либо конфликтом интересов. По мнению политолога, именно на Украине «будет происходить основной театр событий».

Кулик призвал Киев осторожно анализировать сообщения о результатах переговоров Москвы и Вашингтона, а также «быть наступательными» в отношении США и не допустить реализацию моделей, способных навредить интересам Украины.

