Песков прокомментировал отставки федеральных министров

Ранее в понедельник сообщалось, что президент России Владимир Путин уволил главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и главу Минстроя Владимира Якушева. Последний займет пост полномочного представителя в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова.

В то же время премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака новым вице-премьером, который будет курировать ТЭК и промышленность. На сайте Кремля уже опубликован указ о расширении состава вице-премьеров с девяти до 10. Сейчас ТЭК в правительстве курирует вице-премьер Юрий Борисов, ожидается, что он сохранит за собой кураторство военно-промышленного комплекса.

Вместо Новака министром энергетики, по всей видимости, станет глава «Русгидро» Николай Шульгинов. Именно его кандидатуру сегодня выдвинул Мишустин.

По новому порядку формирования правительства, президент назначает кандидатуры премьера, его заместителей и министров, но их должна одобрить Госдума. Новые условия не распространяются на назначение глав силовых структур и МИД.