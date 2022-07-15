Песков прокомментировал несостоявшуюся отставку Драги
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россиия не имеет никакого отношения к перестановкам в руководстве других государств, сообщает РИА Новости.
Комментируя несостоявшуюся отставку итальянского премьера Марио Драги и слухи о возможном уходе канцлера Германии Олафа Шольца он отметил, что это внутренние дела этих стран.
«Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не можем ни вмешиваться... Не имеем никакого отношения - вот всё, что можно сказать», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги объявил о намерении подать в отставку, однако президент Италии Серджо Маттарелла её не принял, сообщает RT.
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