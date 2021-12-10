Песков прокомментировал инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Заявил, что любая незначительная провокация может стать причиной очень серьёзных последствий, сообщает РИА Новости.
Комментируя инцидент с украинским кораблем он отметил, что произошедшее в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность подобных действий.
«Это то, о чём неоднократно говорил президент Путин», - добавил Песков.
Ранее в ФСБ сообщили, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины движется в направлении Керченского пролива, игнорируя требования береговой охраны погранслужбы изменить курс.
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