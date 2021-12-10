Песков прокомментировал инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Заявил, что любая незначительная провокация может стать причиной очень серьёзных последствий, сообщает РИА Новости.

МИД РФ: действия корабля ВМС Украины в Азовском море являются провокацией

Комментируя инцидент с украинским кораблем он отметил, что произошедшее в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность подобных действий.

«Это то, о чём неоднократно говорил президент Путин», - добавил Песков.

Ранее в ФСБ сообщили, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины движется в направлении Керченского пролива, игнорируя требования береговой охраны погранслужбы изменить курс.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com/navy.mil.gov.ua/
ТЕГИ:КораблиКерченский ПроливУкраинаДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры