Песков прокомментировал инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе

Комментируя инцидент с украинским кораблем он отметил, что произошедшее в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность подобных действий.

«Это то, о чём неоднократно говорил президент Путин», - добавил Песков.

Ранее в ФСБ сообщили, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины движется в направлении Керченского пролива, игнорируя требования береговой охраны погранслужбы изменить курс.

