Песков прокомментировал идею переноса выборов в Госдуму

В администрации Кремля не обсуждают возможный перенос выборов в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в понедельник заявил, что выборы в Госдуму в 2021 году могут пройти досрочно.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В эфире НСН он предположил, что лидер ЛДПР таким способом ищет способы сохранить внимание избирателей.

Того же мнения придерживается политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев, который заявил в эфире НСН, что перенести выборы в Госдуму на весну невозможно.



