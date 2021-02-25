Песков прокомментировал идею переноса выборов в Госдуму
В администрации Кремля не обсуждают возможный перенос выборов в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в понедельник заявил, что выборы в Госдуму в 2021 году могут пройти досрочно.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В эфире НСН он предположил, что лидер ЛДПР таким способом ищет способы сохранить внимание избирателей.
Того же мнения придерживается политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев, который заявил в эфире НСН, что перенести выборы в Госдуму на весну невозможно.
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