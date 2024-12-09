Песков призвал Зеленского отменить запрет на переговоры с РФ

Для выхода на переговоры президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отменить декрет, запрещающий их, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Непонятные сигналы»: Россия ждет конкретики от Украины по мирным переговорам

По его словам, украинскому лидеру также следует возобновить диалог на основе стамбульских соглашений с учетом обстановки на земле.

Ранее в Кремле допустили переговоры с Украиной при Зеленском на посту президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры