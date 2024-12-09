По его словам, украинскому лидеру также следует возобновить диалог на основе стамбульских соглашений с учетом обстановки на земле.

Ранее в Кремле допустили переговоры с Украиной при Зеленском на посту президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

