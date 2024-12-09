Песков призвал Зеленского отменить запрет на переговоры с РФ
9 декабря 202402:30
Для выхода на переговоры президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отменить декрет, запрещающий их, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, украинскому лидеру также следует возобновить диалог на основе стамбульских соглашений с учетом обстановки на земле.
Ранее в Кремле допустили переговоры с Украиной при Зеленском на посту президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru