Цыганова с мужем назвали предателей России
Певица Вика Цыганова и её муж Вадим в интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) назвали артистов, которых считают предателями России.
В беседе, которое опубликована на YouTube, они прокомментировали скандал с участием Олега Газманова в Дубае (ОАЭ), когда российский певец отказался делать политические заявления.
«Там же был и Валерий Меладзе, и Александр Ревва. Это предатели для меня», - заявил Вадим Цыганов.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил проверить уехавших из России звёзд на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ и финансирования ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru