Цыганова с мужем назвали предателей России

В беседе, которое опубликована на YouTube, они прокомментировали скандал с участием Олега Газманова в Дубае (ОАЭ), когда российский певец отказался делать политические заявления.

«Там же был и Валерий Меладзе, и Александр Ревва. Это предатели для меня», - заявил Вадим Цыганов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил проверить уехавших из России звёзд на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ и финансирования ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».