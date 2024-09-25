Песков призвал соотечественников покинуть территорию Ливана

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга обратился к гражданам России с призывом покинуть Ливан в целях безопасности. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Израиль объявил о расширении зоны ударов по «Хезболле» по всему Ливану

Он добавил, что предпринимаются все меры по эвакуации россиян коммерческими рейсами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия выступает с осуждением масштабных военных атак Ливана со стороны Израиля.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссиянеЛиванДмитрий Песков

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