Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения о здоровье Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко, призвал ориентироваться на официальные сообщения Минска.
Ранее белорусский лидер пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам депутата Госдумы Константина Затулина, Лукашенко заболел, однако в его недомогании нет «ничего сверхъестественного». При этом уехавший из Белоруссии политолог Дмитрий Болкунец заявил, что глава государства якобы перенес операцию, предположительно, из-за проблем с предстательной железой.
Песков указал, что Минск не сообщал о каких-либо проблемах с Лукашенко.
«Мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию», — заявил представитель Кремля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оперштаб с 23 мая прекратит ежедневно публиковать данные по COVID-19
- Пожар в московском ТЦ «Перекресток» потушили
- Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели на всей территории Хабаровского края
- Взрыв произошел в московском магазине «Перекресток»
- Песков: В Кремле не согласны со словами Макрона о зависимости России от Китая
- Украинского олигарха Фирташа заподозрили в финансовых махинациях
- Песков назвал уткой сообщения о готовности Пригожина передать данные Украине
- Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения о здоровье Лукашенко
- В Великобритании заявили, что Украине не хватит одного контрнаступления для успеха
- Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru