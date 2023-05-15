Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения о здоровье Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко, призвал ориентироваться на официальные сообщения Минска.

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Ранее белорусский лидер пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам депутата Госдумы Константина Затулина, Лукашенко заболел, однако в его недомогании нет «ничего сверхъестественного». При этом уехавший из Белоруссии политолог Дмитрий Болкунец заявил, что глава государства якобы перенес операцию, предположительно, из-за проблем с предстательной железой.

Песков указал, что Минск не сообщал о каких-либо проблемах с Лукашенко.

«Мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию», — заявил представитель Кремля.

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ФОТО: РИА Новости
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