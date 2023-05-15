«Всех удивит!»: От Лукашенко ожидают официальных заявлений на следующей неделе

На следующей неделе Александр Лукашенко удивит многих своими заявлениями и своим состоянием здоровья, рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН. По его словам, у белорусского лидера может быть обычное вирусное заболевание, которое никак не угрожает его жизни.

Ранее уехавший из страны белорусский политолог Дмитрий Болкунец сообщил, что президент Белоруссии перенес операцию. По его словам, предположительно возникли проблемы с предстательной железой. Болкунец также добавил, что у Лукашенко «барахлит сердце». Дзермант назвал подобные заявления политическими.