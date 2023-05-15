«Всех удивит!»: От Лукашенко ожидают официальных заявлений на следующей неделе
Белорусский политолог Алексей Дзермант заявил в эфире НСН, что у президента Белоруссии, скорее всего, вирусное заболевание, которое не угрожает его жизни.
На следующей неделе Александр Лукашенко удивит многих своими заявлениями и своим состоянием здоровья, рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН. По его словам, у белорусского лидера может быть обычное вирусное заболевание, которое никак не угрожает его жизни.
Ранее уехавший из страны белорусский политолог Дмитрий Болкунец сообщил, что президент Белоруссии перенес операцию. По его словам, предположительно возникли проблемы с предстательной железой. Болкунец также добавил, что у Лукашенко «барахлит сердце». Дзермант назвал подобные заявления политическими.
«Болкунец отрезан от любой информации, сидит в Варшаве, гонит антибелорусскую и антироссийскую дезинформацию. Лучше дождаться официальных комментариев, а не ставить какие-то диагнозы. Насколько я понимаю, скорее всего, у президента какое-то вирусное заболевание. Возможно, именно с этим связано то, что он избегает пока публичных речей – ангина или что-то подобное. Я думаю, что все эти инсинуации имеют политический характер, никаких серьезных заболеваний у него нет, это не представляет угрозу здоровью и жизни. Я думаю, что на следующей неделе будут очень многие удивлены и заявлениями президента, и его состоянием здоровья», - отметил Дзермант.
Со своей стороны, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил НСН, что не осведомлен о состоянии здоровья Александра Лукашенко.
«Мне не известно ничего совершенно. Я в Петербурге сегодня, давайте ждать официальных сообщений», - призвал он.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин признал, что белорусский лидер заболел. Каких-либо деталей парламентарий не привел. Он заверил, что в болезни Лукашенко «нет ничего сверхъестественного». Это не коронавирусная инфекция, уточнил Затулин, передает «Радиоточка НСН».
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