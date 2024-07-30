Песков призвал оппозицию в Венесуэле смириться с поражением на выборах

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что оппозиция не желает этого, но она должна это сделать, «должна поздравить победителя выборов».

«Очень важно, чтобы эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и чтобы Венесуэла была свободна от внешнего вмешательства», - заключил представитель Кремля.

Ранее в столице и некоторых других городах Венесуэлы начались акции протеста против итогов выборов президента, которые, согласно бюллетеню Национального избирательного совета, с результатом 51,2% выиграл Николас Мадуро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».